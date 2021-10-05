Москва, 5 октября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Москве на сегодняшний день развернуто 12,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 5 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания президента России с членами правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

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Мэр уточнил, что около восьми тысяч коек из этого числа уже занято, однако столичные власти старались задействовать в первую очередь именно резервные госпитали, не повышая нагрузку на обычные больницы.

«Мы постарались сделать таким образом, чтобы не уменьшать плановую экстренную и обычную помощь в наших поликлиниках и больницах. Задействовали в первую очередь резервные госпитали, которые мы держали под парами в постоянном режиме, чтобы они страховали нас в этой ситуации», — пояснил он.

Согласно последним данным оперативного штаба, за весь период с начала эпидемии в Москве выявлено уже 1 654 476 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3827 случаев за последние сутки, скончались 29 314 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 1 500 434 человека.