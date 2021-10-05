Москва, 5 октября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В Москве открылась выставка, посвященная Большому Каменному мосту. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, экспозиция, разместившаяся во дворе музея Москвы, состоит из двух частей и рассказывает об истории строительства моста, о первом за 80 лет капитальном ремонте и новых технологиях, которые использовали во время реконструкции.

Официальный сайт мэра Москвы Реконструкция Большого Каменного моста, инфографика

Первая часть знакомит с историей сооружения. Посетители увидят акварели и автолитографии Аполлинария Васнецова, гравюры голландца Питера Пикарта, рисунки Сергея Герасимова и других художников, узнают, как деревянная переправа превратилась в одно из главных инженерных сооружений города.

«Вторая часть — «Реконструкция» — расскажет, как проходил первый более чем за 80 лет капитальный ремонт Большого Каменного моста, какие технологии применяли в работе, как строители справлялись с непростыми погодными условиями и что позволило завершить ремонт почти на полгода раньше запланированного срока. Кроме того, посетители смогут рассмотреть демонтированную во время ремонта металлоконструкцию, которая, предположительно, была повреждена многочисленными осколками фугасной авиабомбы, сброшенной во время бомбардировок Москвы в 1941—1942 годах», — рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Работы проходили под контролем Департамента культурного наследия города Москвы. Выставка продлится до 14 ноября, вход на нее свободный.