Таллин, 5 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Самым популярным кандидатом на пост мэра Таллина является действующий градоначальник Михаил Кылварт, поддержать которого готовы 40% имеющих право голоса горожан. Об этом сообщил эстонский портал ERR ссылкой на итоги социологического опроса.

vikucka Эстония. Таллин

Отмечается, что вице-председатель входящей в правительство Эстонии Центристской партии, кореец по национальности Кылварт заметно опережает по популярности кандидатов в мэры Таллина от других партий.

Так, представителя правящей в стране Реформистской партии Кристена Михала хотят видеть мэром 19% опрошенных таллинцев, лидера национал-консерваторов из партии EKRE Мартина Хельме — 15% респондентов. Марека Рейнаса из партии «Эстония 200» поддерживают 10%, кандидата от Социал-демократической партии Раймонда Кальюлайда — 8%, а Урмаса Рейнсалу из партии Isamaa — 7% опрошенных.

Самый низкий рейтинг у кандидата от партии «Зеленые Эстонии» Зюлейхи Измаиловой — ее в роли руководителя Таллина хотел бы видеть всего 1% избирателей.

Популярность Кылварта среди неэстонцев составляет 86%, среди эстонцев — всего 17%. Среди эстонцев действующий мэр уступает по популярности и Кристену Михалу (27%), и Мартину Хельме (21%).

Опрос был проведен с 20 сентября по 1 октября нынешнего года. В нем приняли участие 1000 человек в возрасте от 16 лет, имеющие право голоса на выборах в Таллине. Местные выборы пройдут в Эстонии с 11 по 17 октября 2021 года.