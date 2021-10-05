Москва, 5 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. «Бывший советский сберегательный банк претендует на звание пионера в области диверсификации банковской деятельности, — отмечается в публикации. — «Мы станем больше, чем банком — интегрированной экосистемой вокруг клиента», — пообещал Герман Греф в сентябре 2020 года в презентации, достойной широкой публики Apple. Динамичный руководитель первого российского банка провел его трансформацию в технологического лидера и решил сменить логотип, название и видение.

Логотип Сбер

Сбер, имеющий 100 миллионов клиентов, теперь предлагает широкий спектр товаров через интернет и мечтает стать новым технологическим гигантом. «Наша трансформация не имеет аналогов в банковской сфере в Европе или даже в США», — заявил Les Echos вице-президент Sber Владислав Крейнин. Около сотни из 13 тысяч отделений банка уже трансформировались в рамках новой экосистемы. За ними должны последовать еще около 6 тысяч.

Спустя год после запуска этой трансформации диверсификация продолжается во всех направлениях, пишет французское издание. «Мы понимаем, что рост сугубо банковских услуг, особенно с учетом нового регулирования, будет оставаться ограниченным в течение следующих десяти лет. Единственная возможность — предложить новые услуги», — уверен Владислав Крейнин. Les Echos отмечает, что Сбер намерен «стать больше, чем финансовым помощником — помощником для решения множества повседневных задач». «Отсюда, например, SberPay — платежный сервис, похожий на ApplePay, или SberBox — ТВ-приставка, которая предлагает стриминговые сервисы, а также умный динамик с экраном, распознающим жесты в дополнение к голосу.

Расширение ведется параллельно в сфере онлайн продажи продуктов с увеличением сети за один год до 150 городов в России и постепенным созданием собственной инфраструктуры складской логистики. Всего около 80 различных предложений, сгруппированных в двенадцать «вертикалей». Среди новых возможностей: онлайн-образование, телемедицина и услуги по покупке автомобилей. По большей части торговые услуги организованы по модели маркетплейсов.

«Цель состоит не только в увеличении количества банковских услуг, необходимых для этих покупок, но и в создании новых синергий и новых источников прибыли», — заявил Les Echos Владислав Крейнин. «В этом году наши доходы увеличились на 30%. Во многом это благодаря новой среде». Однако Sber не сообщает количественных результатов для этих новых видов деятельности. Руководство признает, что предложения B2C пока нерентабельны и не будут прибыльными как минимум три года. Но в B2B, которым легче управлять, новые сервисы уже приносят прибыль, особенно с помощью облачных сервисов SberCloud, маркетинговых предложений и управления бэк-офисом.