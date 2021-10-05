Пермь, 5 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Первое заседание обновленного состава Пермской гордумы состоялось 5 октября. Депутаты определились председателем. Им стал Дмитрий Малютин («Единая Россия»). Информация об этом опубликована на сайте гордумы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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На пост спикера рассматривались две кандидатуры — Малютина и Геннадия Сторожева (КПРФ). За первого кандидата отдано 29 голосов, за второго — три.

Стоит отметить, Дмитрий Малютин является депутатом Пермской гордумы с четвертого по седьмой созывы (с 2006 года). С ноября 2016 года занимал пост первого заместителя председателя Пермской городской Думы, а с ноября 2020 года (после скандальной отставки спикера) — временно исполняющим полномочия председателя гордумы.

Напомним, 17−19 сентбяря 2021 года в Прикамье прошли выборы разных уровней. Кроме депутатов Госдумы и Заксобрания пермяки выбирали и депутатов гордумы Перми.