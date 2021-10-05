Вашингтон, 5 октября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В бесплатную подписку YouTube Music добавили функцию прослушивания музыки в фоновом режиме. Об этом 5 октября пишет издание «Канобу».

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Нововведение позволит прослушивать треки с выключенным экраном смартфонов и планшетов. Ранее данная опция была доступна только для владельцев платной подписки на YouTube Music.

Добавим, что прослушивание в фоновом режиме в бесплатной версии подписки сервиса появится уже в ноябре 2021 года. Однако доступ к нему получат только пользователи из Канады.