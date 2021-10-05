Таллин, , 16:26 — REGNUM Принудительная ликвидация русского образования в Эстонии является прямым нарушением прав национальных меньшинств. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Флаг Эстонии Konrad Zielinski, son of Julo

Он напомнил, что право учиться на родном языке закреплено во множестве международных актов, которые в качестве государства-члена Европейского союза должна соблюдать и Эстония.

Чаплыгин также поставил под сомнение утверждения политиков новой Эстонии, что в годы СССР в республике проводилась политика русификации: «Если называть политикой русификации происходившее в Эстонской ССР, где было доступно и среднее, и высшее образование на эстонском языке, то как назвать то, что сейчас делают эстонские политики?»

Чаплыгин сообщил, что всего 3% работников государственных ведомств в Эстонии не являются эстонцами по национальности. Очевидно, считает он, что процент русских граждан с хорошим знанием государственного языка значительно больше этих процентов, поэтому речь идет об искусственном разграничении людей по национальному признаку.

«Хотя об этом не принято говорить, конечной целью борьбы с русским образованием является полная ассимиляция проживающих в Эстонии национальных меньшинств. И это выглядит дико в Европе XIX века, где мультикультурность давно сменила устаревший принцип национального превосходства», — убежден эстонский публицист.