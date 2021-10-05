Москва, 5 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Число вакцинированных от коронавируса в России перевалило за отметку в 47 млн человек. Об этом 5 октября президенту России Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам заместителя председателя правительства РФ, по сравнению с 2020 годом у России есть преимущество в плане борьбы с пандемией — наличие средств профилактики распространения коронавируса в виде отечественных вакцин.

«На сегодняшний день первым компонентом привиты 47,4 млн человек, полностью вакцинированы 42,2 млн человек. Повторно вакцинированы и вакцинированы после болезни 1,9 млн человек», — сказала Голикова.