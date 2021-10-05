Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после того, как двое мужчин попытались похитить 52-летнюю петербурженку. При этом женщина была сильно избита. Об этом 5 октября проинформировали в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Meelimello Похищение

«Следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в, г» ч. 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и оружия)», — уточнили в ГСУ СКР по Петербургу.

В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 4 октября двое мужчин напали на 52-летнюю петербурженку, когда та находилась в своем автомобиле. Злоумышленники избили ее и, угрожая ножом, силой посадили в свою машину, попытались вывезти за город.

Спустя три часа женщине удалось сбежать от похитителей на АЗС и попросить прохожих о помощи, чтобы вызвать полицию. Вечером того же дня предполагаемые преступники были задержаны в Петербурге. Ими оказались двое выходцев из ближнего зарубежья.

Как выяснили полицейские, около месяца назад потерпевшая познакомилась с 40-летним мужчиной, однако после первого реального свидания не захотела продолжать общение, несмотря на настойчивость ухажёра, затаившего злобу. Последний вместе с подельником и стал участником похищения.