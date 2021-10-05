Москва, 5 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В каждом российском регионе двухмесячный запас вакцин от коронавирусной инфекции, заявил 5 октября министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на совещании президента с членами правительства.

75.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Мурашко «У нас достаточное количество пунктов вакцинации, вакцины запасы более чем на два месяца в каждом субъекте РФ».

Он добавил, что правительство выделило для противодействия распространению COVID-19 сумму в размере 110 млрд рублей дополнительно. Эти деньги пойдут на дополнительную закупку медикаментов на амбулаторном этапе лечения.