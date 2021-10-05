Вашингтон, 5 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В США осуществили сертификационное испытание истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в качестве носителя термоядерной авиабомбы B61−12, сообщает 5 октября Боевое авиационное командование ВВС США.

F-35

Уточняется, что «недавно» два истребителя F-35A Lightning II провели бомбометание тестовой невооруженной управляемой термоядерной авиабомбы B61−12, что стало завершением сертификации самолета в конфигурации носителя ядерного оружия.

Бомбометание проводилось на секретном полигоне Тонопа в штате Невада. По некоторым данным, испытание проходило еще 21 сентября, но ВВС США сообщили о нем только сейчас.

Это стало первым случаем применения ядерной авиабомбы B61−12 истребителями F-35A Lightning II.

«Бомбы серии B61 представляют собой тактическое ядерное оружие, которое может использоваться на самолетах двойного назначения, таких как F-15E и F-16C/D», — заявил подполковник Дэниел Джексон, начальник подразделения по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции штаба Боевого авиационного командования ВВС США.

Напомним, США намерены разместить ядерные авиабомбы В61−12 на своих базах в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.