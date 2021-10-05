Белгородский район, Белгородская область, 5 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Фестиваль граффити Belrn_Art провели в Белгородской области. Художники из Челябинска разрисовали шесть объектов, сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе правительства региона.

Https://belregion.ru Граффити на спорткомплексе

В конкурсном отборе участвовали четыре претендента. Победителем стала челябинская команда из Ассоциации художников Graffiti Russia. Они раскрасили водонапорные башни в посёлках Таврово и Дубовое, фасады Центральной районной больницы в Стрелецком, детского сада № 9 и физкультурно-оздоровительного комплекса в Северном.

Субсидия на проведение конкурса была выделена из областного бюджета.