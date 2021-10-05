* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Афины , 5 октября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. 34-летний гражданин Ирака арестован в Греции 4 октября по обвинению в принадлежности к террористической группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает AMNA. Как сообщили источники в полиции, подозреваемый проживал в Греции с 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Мужчина прибыл в Грецию со своей женой и четырьмя детьми. Ходатайство о предоставлении убежища было отклонено, и апелляция также была отклонена.

Затем он обратился в административные суды с просьбой предоставить ему убежище по гуманитарным соображениям. Это дело находится на рассмотрении.

Между тем, источники в полиции сообщили, что греческие власти были проинформированы о том, что этот человек разыскивается как член ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

*ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).