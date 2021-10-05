Минск, 5 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. За университетами и школами необходимо закрепить сады с плодовыми культурами. Такое распоряжение отдал 5 октября Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 5 октября совещания о ходе сельскохозяйственных работ в Белоруссии.

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«У нас школьники уже даже в деревне не знают, что такое земля, почва. Они уже не умеют работать. А раньше у каждого были подсобные хозяйства, в каждой школе. И дети заготавливали себе на всю зиму до следующего урожая и морковь, и свеклу, и капусту — то, что нужно к столу», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента постсоветской республики.

Развивая тему закрепления за учащимися яблоневых и иных садов, Лукашенко отметил: «Гектаров 15−20. И они уберут это. Мы забудем, что такое польское яблоко: своих яблок будет достаточно. Элементарно вроде, но не делаем».

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