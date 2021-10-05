Вашингтон, 5 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что он не может гарантировать, что потолок госдолга будет поднят через две недели, и обвинил республиканцев за то, что страна впервые в своей истории может оказаться неспособной выплатить долги, сообщает 5 октября CNN.

Gage Skidmore Джо Байден

Байден осудил республиканцев за отказ повысить лимит задолженности США для оплаты долгов.

«Республиканцы не только отказываются выполнять свою работу, но и угрожают использовать свою власть, чтобы помешать нам сделать нашу работу — спасти экономику от катастрофы. Я думаю, что это откровенно лицемерно, опасно и позорно», — сказал Байден.

Президент добавил: «Республиканцы говорят, что они не будут делать свою часть работы, чтобы избежать этого ненужного бедствия. Пусть будет так. Но они должны прекратить играть в русскую рулетку с экономикой США».

Напомним, что в Соединенных Штатах завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита государственного долга, это означает, что его предельное значение снова начало действовать.

Как отмечает агентство, к концу июня совокупная задолженность США достигла почти $28,5 трлн — $22 трлн плюс накопленные долги с августа 2019 года.

Если Конгресс не приостановит действие лимита или не увеличит его, то министерству финансов США придется идти на чрезвычайные меры. При достижении предела США к концу года окажутся на пороге неисполнения расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.