Москва, 5 октября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года заболеваемость COVID-19 увеличилась в более чем три раза. Об этом 5 октября президенту России Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ.

Kraszdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча с учителями и проблемы климата: рабочий день Путина – трансляция»

По её словам, средний показатель за пять недель составил 96,9 случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения.

«Это на 3,1 больше, чем в аналогичном период 2020 года», — сказала заместитель председателя правительства РФ.

По её словам, рост заболеваемости отмечается в 67 регионах России.

«В аналогичный период прошлого года суточный параметр заболеваемости составлял около 6 тыс. человек. Сейчас подъем заболеваемости начался с более высоких цифр 20 тыс. и выше», — напомнила Голикова.