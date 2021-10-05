Карталы, Челябинская область, 5 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Челябинская область активно участвует в федеральной акции «Сохраним лес». 5 октября в пострадавшем летом 2021 года от природных пожаров Карталинском районе высадили саженцы сосны, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления лесами по региону.

Лес

Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков отметил, что речь идёт не только о сохранении леса, но и о восстановлении памятника природы Джабык-Карагайский бор. Всего там высадят 66 тыс. сосен. 5 октября участие в восстановлении леса приняли около 100 человек. Среди них были и жители посёлков Джабык и Запасное, пострадавших от пожара, и дети из эвакуированного лагеря «Родничок», которые благодаря президенту России Владимиру Путину отдохнули в детском лагере «Смена», и казаки, и многие другие.

Как отмечает руководитель проектного офиса «Сохраним лес» Элмурод Расулмухамедов, прошедшая 5 октября высадка саженцев станет началом масштабных работ по восстановлению в Карталинском районе лесного фонда. Работы продолжатся и в следующие годы.

«Это одно из самых первых мероприятий по восстановлению ООПТ, такие мероприятия будут продолжены. В следующем году мы запланировали создание здесь экологической тропы со спортивным уклоном», — сказал Виталий Безруков.

Посадка молодых сеянцев сосны обыкновенной в рамках Всероссийской осенней акции «Сохраним лес».была организована Главным управлением лесами Челябинской области. В ведомстве отмечают, что это мероприятие очень важно. В 2021 году пожароопасный сезон был тяжёлым для всей России. На территории Южного Урала для высадки сосен было выбрано место, которое пострадало больше других.

«Сегодня мы пригласили всех, кто участвовал в тушении крупного природного пожара в Карталинском районе. Все, с кем стояли спина к спине против огненной стихии вместе, с нами заложили новый лес. Это, конечно, только первый шаг к восстановлению. Весной эти работы продолжатся», — сказал начальник ведомстви Сергей Лавров.

В акции «Сохраним лес» принял участие и замгубернатора области Евгений Голицын. Он отметил, что за весь её период в регионе высадят 845 тыс. деревьев. Восстановление лесов в местах сильных пожаров является одним из основных в регионе направлений.

«Мы благодарны всем участникам, волонтёрам, детям и местным жителям помогающим восстанавливать природу Южного Урала», — сказал Голицын.

Добавим, акция «Сохраним лес» походит в рамках национального проекта «Экология». Её организаторами являются Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти». В рамках неё уже высажено более 30 млн деревьев. А количество участников, по предварительным данным, составляет порядка 270 тыс. человек. За осень 2021 года организаторы намерены высадить рекордное количество деревьев — 10 млн. Принять участие в этом деле может каждый. Для этого нужно зайти на карту акции сохранимлес. рф, отыскать свой регион, зарегистрироваться на конкретное событие и затем быть в назначенное время на месте.