Нарьян-Мар, 5 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе ковид-вакцинацию завершили более 15 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Donland.ru Вакцинация

«Первый этап вакцинации от коронавируса прошли 15 824 жителя региона. Завершили вакцинацию, то есть привились двумя компонентами вакцины, 15 196 человек», — уточнили в ведомстве.

Для вакцинации от коронавирусной инфекции жителям региона доступны три вакцины на выбор: «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «КовиВак», «Спутник Лайт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в НАО на лечении с ковидом находятся более 200 человек, всего в списке переболевших — более 2 тысяч жителей округа.