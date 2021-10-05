Москва, 5 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Рейтинг региональных руководителей цифровой трансформации по итогам сентября возглавила Липецкая область. За ней следует Тульская и Нижегородская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом сообщил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации регионов.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

Еще шесть субъектов он назвал в числе отличников — Томская и Белгородская области, Татария, Севастополь, Ульяновская, Тюменская и Сахалинская области.

«Хочу поблагодарить регионы-лидеры по цифровой зрелости. В целом ситуация стала выравниваться и субъекты активно двигаются вперед по цифровой трансформации отраслей», — отметил вице-премьер.

При этом четыре региона России попали в число отстающих — это Северная Осетия, Забайкальский край, Тамбовская и Магаданская области. Чернышенко призвал глав указанных субъектов активизироваться и включиться в работу.

До настоящего момента планы и проекты цифровой трансформации подготовили около 1,6 тыс. региональных органов исполнительной власти.

Зампред правительства напомнил, что в первый этап цифровой трансформации, который намечен на 2021−2022 годы, попадают более 250 госкомпаний. В рамках второго этапа с 2023 года цифровая трансформация затронет около 600 госкомпаний.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин добавил, что для российских аккредитованных IT-компаний за счет мер поддержки удалось снизить страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — до 3%. Ожидается, что к 2030 году вложения в отечественные решения в сфере IT увеличатся в четыре раза от уровня 2019 года.

«Также перед нами стоит задача, чтобы 70% расходов акционерных обществ к 2024 году направлялось на закупку отечественного ПО», — заявил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, льготное кредитование для компаний, проводящих цифровую трансформацию, поможет развитию отечественного программного обеспечения, говорил ранее кандидат юридических наук, управляющий партнёр юридической фирмы «Прайм лигал» Арик Шабанов.

Читайте также: «Цифра» становится обязательной для бизнеса — эксперт