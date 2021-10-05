Афины , 5 октября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Небольшое землетрясение магнитудой 4,2 по шкале Рихтера зафиксировано 5 октября в 10:54 в районе моря к югу от греческого острова Нисирос. Об этом сообщает AMNA.

Smchealth.org Землетрясение

По данным Института геодинамики Афинской национальной обсерватории, эпицентр землетрясения находился в 9 км к югу от Нисироса и в 346 км к востоку-юго-востоку от Афин.

Ранее стало известно, что Греция разработает национальную стратегию борьбы с климатическим кризисом и гражданской защиты, соответствующее намерение заявлено после землетрясения на острове Крит, где произошедшее сильно повредило постройки.