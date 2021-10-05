Берлин, 5 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. О своём недовольстве поведением блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) написал замглавы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Йоханнес Фогель 5 октября в Twitter.

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

Комментируя минувшие переговоры об образовании правительственной коалиции, которые прошли у СвДП с ХДС/ХСС, с «Союзом 90/Зелёные» и с победившей на выборах Социал-демократической партией Германии, Фогель отметил, что «разболтали» об этих встречах консерваторы.

Отметив, что ни «Зелёные», ни СДПГ не рассказали о переговорах, ведь была соответствующая договорённость о конфиденциальности, консерваторы допустили утечку информации в СМИ.