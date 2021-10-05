Киров, Калужская область, 5 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В жилом городке авиагарнизона Шайковка состоялись торжественно-траурные мероприятия, посвящённые открытию мемориальных досок в память о трагически погибших при исполнении служебных обязанностей военных лётчиках, сообщает городской сайт города Киров Калужской области.

Pesochnya.com На стене жилого дома увековечили имя погибшего командира 52 тяжёлого бомбардировочного авиационного полка полковника Вадима Белослюдцева

На стенах жилых домов, где проживали погибшие военнослужащие, установили памятные доски. На доме № 1 увековечили имя командира 52-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка полковника Вадима Белослюдцева, а на стене дома № 8 — штурмана майора Дениса Султанова. На мероприятии присутствовали вдовы и родственники погибших, военнослужащие и местные жители. Много тёплых искренних слов звучало в адрес погибших лётчиков, слов поддержки — их родным. В завершение мероприятий присутствующие возложили цветы к мемориальным доскам.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта 2021 года в ходе плановой подготовки на земле к полету дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 на военном аэродроме в Калужской области перед вылетом, при проверке экипажем систем самолёта, произошло непроизвольное срабатывание катапультных кресел экипажа. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа самолёта при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. Погибли командир авиаполка Вадим Белослюдцев, военные пилоты Денис Султанов и Александр Подсобляев. Результаты расследования происшествия до сих пор неизвестны. 30 апреля 2021 года на территории базы дальней авиации, расположенной в гарнизоне Шайковке, память погибших военных летчиков почтили мемориальной посадкой кедров и хвойных кустарников.