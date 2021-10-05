В калужской Шайковке почтили память погибших военных лётчиков
Киров, Калужская область, 5 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В жилом городке авиагарнизона Шайковка состоялись торжественно-траурные мероприятия, посвящённые открытию мемориальных досок в память о трагически погибших при исполнении служебных обязанностей военных лётчиках, сообщает городской сайт города Киров Калужской области.
На стенах жилых домов, где проживали погибшие военнослужащие, установили памятные доски. На доме № 1 увековечили имя командира 52-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка полковника Вадима Белослюдцева, а на стене дома № 8 — штурмана майора Дениса Султанова. На мероприятии присутствовали вдовы и родственники погибших, военнослужащие и местные жители. Много тёплых искренних слов звучало в адрес погибших лётчиков, слов поддержки — их родным. В завершение мероприятий присутствующие возложили цветы к мемориальным доскам.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта 2021 года в ходе плановой подготовки на земле к полету дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 на военном аэродроме в Калужской области перед вылетом, при проверке экипажем систем самолёта, произошло непроизвольное срабатывание катапультных кресел экипажа. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа самолёта при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью. Погибли командир авиаполка Вадим Белослюдцев, военные пилоты Денис Султанов и Александр Подсобляев. Результаты расследования происшествия до сих пор неизвестны. 30 апреля 2021 года на территории базы дальней авиации, расположенной в гарнизоне Шайковке, память погибших военных летчиков почтили мемориальной посадкой кедров и хвойных кустарников.