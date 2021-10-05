Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге прекратил работу шатер для вакцинации от коронавируса у станции метро «Приморская». В нем прошли вакцинацию более 1 тыс. человек. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Vk.com/vonews Шатер вакцинации у метро «Приморская» (цитата группы «ВК» Василеостровский район Санкт-Петербурга)

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На следующей неделе остановит работу и шатер для вакцинации в парке 300-летия Петербурга.

«Связано это с погодными условиями. Пациентам необходимо после вакцинации 30 минут побыть под наблюдением врачей. В шатрах таких условий нет», — уточнили в ведомстве.

Вместе с тем, в городе продолжают работать 174 пункта вакцинации на базе медицинских организаций.

Напомним, в Петербурге количество жителей, полностью привитых от коронавирусной инфекции, практически достигло отметки в 1,7 млн человек. План вакцинации выполнен пока на 48%. За последние сутки в Петербурге закончили цикл вакцинации 1366 человек.