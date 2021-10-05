Афины , , 18:31 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакиспроинформирует своих европейских коллег о греко-французском соглашении об установлении стратегического партнерства в области обороны и безопасности, а также о его влиянии на более широкие геополитические события, сообщает AMNA 5 октября со ссылкой на источники.

Кирьяос Мицотакис DTRocks

Афины отмечают, что данное соглашение укрепляет европейскую основу обороны для стратегической автономии Европы. Мицотакис изложит коллегам детали соглашения во время рабочего ужина европейских лидеров в рамках неофициальной встречи Европейского совета и саммита ЕС-Западные Балканы, который состоится 5 и 6 октября в словенском городе Брдо. Премьер-министр Греции также намерен говорить о турецких провокациях в Восточном Средиземноморье.

Ожидается, что стратегическое обсуждение роли Европейского союза на международной арене состоится в свете последних событий в Афганистане, партнерства в области безопасности AUKUS и эволюции отношений ЕС с Китаем.