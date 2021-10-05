Греция раскроет подробности стратегического соглашения с Францией — AMNA
Афины , 5 октября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакиспроинформирует своих европейских коллег о греко-французском соглашении об установлении стратегического партнерства в области обороны и безопасности, а также о его влиянии на более широкие геополитические события, сообщает AMNA 5 октября со ссылкой на источники.
Афины отмечают, что данное соглашение укрепляет европейскую основу обороны для стратегической автономии Европы. Мицотакис изложит коллегам детали соглашения во время рабочего ужина европейских лидеров в рамках неофициальной встречи Европейского совета и саммита ЕС-Западные Балканы, который состоится 5 и 6 октября в словенском городе Брдо. Премьер-министр Греции также намерен говорить о турецких провокациях в Восточном Средиземноморье.
Ожидается, что стратегическое обсуждение роли Европейского союза на международной арене состоится в свете последних событий в Афганистане, партнерства в области безопасности AUKUS и эволюции отношений ЕС с Китаем.