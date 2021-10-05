Тюмень, 5 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Тюмени задержан заместитель начальника УФСИН по Тюменской области, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

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По версии следствия, в период с 2015 по 2018 годы заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области получал взятки в виде денег и имущества от руководителя фирмы, продающей ингредиенты для производства киселя по заведомо завышенным ценам. Предполагается, что подозреваемый способствовал заключению госконтрактов с данной фирмой, обеспечивал беспрепятственную приёмку поставляемых ингредиентов и своевременное перечисление на расчётные счета оплаты за них. Общая сумма взяток составила свыше 370 тысяч рублей, полагает следствие.

«В настоящее время подозреваемый вину признаёт. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Тюменской области.