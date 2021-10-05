Монтрёй, Франция, 5 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Ubisoft анонсировала трансляцию Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: 20th Anniversary Showcase, в рамках которой она расскажет о новой игре на основе франшизы. Об этом компания сообщила 5 октября на YouTube-канале проекта.

Sergey Galyonkin Ubisoft

Трансляция, посвящённая 20-летию игровой серии, начнётся 5 октября 2021 года, в 20:00 по московскому времени. Инсайдеры опубликовали на форумах ResetEra и Reddit информацию, которая говорит о том, что новая игра будет называться Ghost Recon Frontline, что в ней разработчики откажутся от открытого мира, и что реализацией проекта занимается студия Ubisoft Paris.

Напомним, оригинальная игра Tom Clancy’s Ghost Recon (2001) в жанре тактического шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) вышла на платформе ПК в ноябре 2001 года. Её разработкой занималась студия Red Storm Entertainment.