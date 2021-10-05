Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе построят завод по производству метанола и терминал по его отгрузке. Соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного газового форума сегодня подписали губернатор округа Юрий Бездудный и гендиректор компании-инвестора «РУСХИМ» Алексей Вертягин.

Https://vk.com/juri_bezdudnyi Губернатор НАО Юрий Бездудный и глава «РУСХИМ» Алексей Веретягин

«За этим документом — более 200 млрд рублей инвестиций, налоговые поступления в бюджет округа, новые рабочие места. Компания уже зарегистрирована в нашем округе. Это было нашим изначальным требованием к инвестору», — сообщил Бездудный на своей странице «Вконтакте».

Губернатор отметил, что на этапе строительства завода компания откроет 5000 рабочих мест. При этом жителей округа обещают трудоустраивать в приоритетном порядке.

«С нашей стороны обязательное условие реализации проекта — открытая экологическая экспертиза. Нам нужны рабочие места и налоги, но только не в ущерб природе», — подчеркнул Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, группа «РУСХИМ» разрабатывает в НАО Кумжинское и Коровинское газоконденсатные месторождения.