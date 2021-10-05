Москва, 5 октября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Москве с начала 2021 года возбуждено 75 уголовных дел по фактам сбыта поддельных медицинских документов, касающихся COVID-19. Об этом сообщила 5 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В частности, по её словам, речь идёт о продаже поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, а также справок о наличии медицинского отвода от вакцинации.

Сообщается, что обвинения по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» были предъявлены в общей сложности 30 гражданам.

Кроме этого, в Роскомнадзор были направлены письма о блокировке более 470 интернет-ресурсов, предоставлявших услуги по оформлению фиктивных медицинских документов.