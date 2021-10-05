Москва, 5 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. С начала сентября рост заболеваемости COVID-19 в России составил 31%. Об этом 5 октября президенту России Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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По её словам, с началом осенне-зимнего сезона эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса осложнилась.

«В условиях пандемии мы живем вторую осень. Поэтому можем сравнить ситуацию с предыдущей осенью. Рост заболеваемость коронавирусом с начала сентября составил почти 31% и возрос с 88 случаев на 100 тыс. населения на чуть больше 115 случаев», — сказала Голикова.