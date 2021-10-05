Мурманск, 5 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Несколько человек из числа находившихся на борту затонувшего в Белом море судна «Фаворит» спаслись на надувном плоту, сообщает 5 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник в спасательной службе.

Уильям Тернер. Кораблекрушение

По утверждению источника, в районе кораблекрушения обнаружен спасательный надувной плот с людьми на борту. Их количество пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, судно «Фаворит» терпит бедствие у побережья Терского района Мурманской области. На его борту находятся пять человек.

Причины крушения пока не выяснены.