Москва, , 16:09 — REGNUM Сборник статей «Косово, Сербия и Россия» составлен из публиковавшихся на сайте агентства REGNUM в 2017 — 2021 гг. текстов по косовской проблеме. Их авторы — как известные московские балканисты (Е.Ю.Гуськова и А.И.Филимонова), так и сербские исследователи и деятели патриотической оппозиции (С.Гайич, М.Джорджевич, Д.Мирович, Д.Трифкович, З.Чворович и М.Якшич). И, конечно, сама команда ИА REGNUM — М.Колеров, В.Зотов и Т.Стоянович.

Георгий Энгельгардт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Лейтмотивом сборника является тревога за судьбу как Косова и Метохии и его сербских жителей, осуждение политики уступок со стороны официального Белграда и страстное стремление переломить эту политику, сохранить суверенитет Сербии над ее исторической колыбелью и предотвратить угрозу дальнейшего распада государства, чей народ так надеется на Россию.

На протяжении многих лет сайт ИА REGNUM регулярно освещает балканские сюжеты, но «бумажная» публикация ценна по-своему. Это своего рода промежуточный итог потока сетевых публикаций, неизбежно обреченных на постепенное забвение самой природой гиперинформационного общества, попытка вычленения смысловых ядер из этого потока. Дополнительное его достоинство — публикация всех текстов и на русском, и на сербском языках, что позволит возможность узнать точку зрения

Российского читателя может удивить весьма критическое отношение сербских авторов сборника к президенту своей страны Александру Вучичу и проводимой им политике. Дело в том, что сербские авторы ИА REGNUM относятся к сербской патриотической оппозиции, традиционно испытывающей большие проблемы с доступом ко СМИ, освещающих взгляды либо правительства, либо прозападной оппозиции.

Можно ли обвинить составителей в пристрастности? Нет, потому что сам жанр публицистического сборника (не научной монографии или аналитической справки) предполагает эмоционально заостренное изложение взгляда авторов. Представленные на страницах «Косова, Сербии и России» сербские интеллектуалы и активисты и российские аналитики объединены опасением поражения национальных интересов своих стран и стремлением предотвратить эту угрозу. Авторы изложили свои доводы, предоставив читателю оценить их обоснованность и весомость.

Георгий Энгельгардт

С содержанием сборника «Косово, Сербия и Россия» можно ознакомиться здесь