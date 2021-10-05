Афины , 5 октября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции на саммите ЕС-Западные Балканы подтвердит твердую поддержку Грецией перспективы присоединения Западных Балкан к Евросоюзу, сообщает AMNA 5 октября со ссылкой на источники в правительстве.

Балканы

Мицотакис также намерен выразить убежденность в том, что странам-кандидатам необходимо направить четкое послание об их поддержке. Эту позицию Мицотакис изложил также несколько дней назад в ходе его беседы с журналистом «Нью-Йорк таймс»: премьер-министр подчеркнул, что в ЕС «должны предложить Западным Балканам очень четкую европейскую перспективу. Нам нужно открыто говорить о расширении».

Ожидается также, что на саммите будет подчеркнута стратегическая важность Западных Балкан для Союза и европейская перспектива региона.