Орск, Оренбургская область, 5 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области осужден подстрекатель к преступлению, которое было совершено в 2011 году, сообщает СУ СКР по региону.

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По данным ведомства, глава ассоциации земледельцев, чтобы сохранить свой бизнес по выращиванию сельскохозяйственных культур на землях села Караганка Новоорского района в 2011 году принял меры к подстрекательству и пособничеству в убийстве руководителя конкурирующей компании. 10 июня 2011 года двое исполнителей преступления приехали село, затолкали бизнесмена в автомобиль и умысел на убийство не был реализован.

В 2013 году несостоявшихся киллеров задержали и приговорили к длительным срокам. Долгие годы следователи и полицейские вели работу по выявлению подстрекателя. Его личность удалось установить в 2021 году. Мужчину задержали 26 января 2021 года.

На основании вердикта суда присяжных судом жителю Орска назначено девять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и один год ограничения свободы.