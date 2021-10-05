Москва, 5 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. После внедрения в РФ цифрового рубля перспектива банковских продуктов станет сомнительной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Центробанк РФ Цифровой рубль

«После кризиса фондового рынка и внедрения цифрового рубля перспектива банковских продуктов снова будет поставлена под сомнение. Тем не менее у банковских депозитов есть преимущество — предсказуемость и возможность прервать деловое сотрудничество с кредитной организацией в любое время, а это в период нарастания волатильности и экономической турбулентности становится дефицитным ресурсом», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, будут ли дорожать в России ипотечные и потребительские кредиты.