Тбилиси, 5 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» набрала в первом туре выборов в органы местного самоуправления достсточное число голосов для того, чтобы подтвердить своё лидерство. Об этом 5 октября заявил во время пленарного заседания парламента республики председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе.

Parliament.ge Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что теперь нет повода требовать провести досрочные парламентские выборы, и они пройдут, как и предполагалось, в 2024 году.

«Мы выиграли референдум, [экс-президент Грузии] Михаил Саакашвили в тюрьме, следующие выборы будут проведены в 2024 году — все это гарантия того, что последующие три года будут в Грузии тремя годами мира, стабильности и развития», — сказал Кобахидзе.

Он также заявил, что режим правления Саакашвили был «преступным», сопровождался коррупцией, захватом СМИ и рэкетом бизнеса. Лидер «Мечты» также напомнил о том, что из-за Саакашвили Грузия вступила в конфликт с Россией.

Напомним, правящая партия «Грузинская мечта» в апреле взяла на себя обязательство объявить досрочные парламентские выборы, если на местных наберёт менее 43%. В ходе первого тура выборов, который прошёл 2 октября, за мечту проголосовало 46,69% избирателей.