Волгоград, 5 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Вторые пути и новый железнодорожный мост на перегоне Горнополянский — Канальная открыли 5 октября в Светлоярском районе Волгоградской области. На путепроводе общей протяженностью 176,3 метра уложен бесстыковой, или «бархатный» путь, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru Железнодорожный мост

Теперь в Волгоградской области составы будут ходить по двум путям на участке от станции имени Максима Горького до станции Котельниково. Старт движению поездов по новому железнодорожному мосту через Волго-Донской судоходный канал, который возведён на перегоне Горнополянский — Канальная, дал глава РЖД Олег Белозёров в присутствии министра транспорта России Виталия Савельева, губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева. Общая длина моста — 176,3 м, русловый пролёт — 88 м.

«Мы открываем движение поездов на участке железных дорог, которые несомненно будут играть ключевую роль в обеспечении надёжности и безопасности перевозок пассажиров и грузов. Новые 24 километра второго главного пути на перегоне Горнополянская — Канальная Приволжской железной дороги — это важный шаг, завершающий этап в построении двухпутного электрифицированного железнодорожного коридора между Поволжьем и Югом России по направлению Сызрань — Саратов — Волгоград — Краснодар — Тамань. В направлении, крайне востребованном грузоотправителями Сибири, Урала и Поволжья: за последнее десятилетие объёмы перевозок по маршруту выросли практически вдвое, в текущем году они превысят 100 млн тонн», — отметил Олег Белозеров.

По слова волгоградского губернатора, завершение этого инвестпроекта даст области дополнительные возможности социально-экономического развития.

Строительство вторых путей на участке от станции им. Максима Горького до Котельниково велось в рамках программы РЖД «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна».