Москва, 5 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Российским банкам стали очень нужны средства населения в связи с бурным ростом потребительского кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что банки РФ стали повышать ставки по депозитам.

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«Не стоит считать, что банки озаботились интересами граждан, повышая ставки, — заметил Ордов. — Причина кроется в росте ключевой ставки и влиянии этого фактора на всю нашу финансовую систему. В частности, с начала цикла повышения ключевой ставки в марте 2021 года эффективная доходность по тридцатилетним государственным облигациям федерального займа увеличилась с 7,2% до 8,18% и продолжает расти прямо на глазах».

Как подчеркнул Ордов, пока аналогичная динамика наблюдается в средней величине ставки по депозитам физических лиц.

«Это приводит к удорожанию фондирования за счет выпуска облигаций, а средства населения стали очень важны и нужны банкам, так как бурный рост потребительского кредитования привел к снижению лишней ликвидности в системе. Это означает, что рост депозитных ставок продолжится, также как и рост ставок по кредитам, ипотеке и так далее», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, появится ли альтернатива банковским депозитам.