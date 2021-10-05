Москва, 5 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В России вакцинацию от коронавируса полностью завершили 42,2 млн человек. Об этом 5 октября на совещании у президента России Владимира Путина сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Janssen.com Вакцинация

«На сегодняшний день привиты первым компонентом 47,4 миллиона человек, полностью привиты 42,2 миллиона человек», — уточнила она.

Голикова добавила, что повторно вакцинированы от коронавирусной инфекции 1,9 миллиона человек.

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Вице-премьер добавила, что для достижения коллективного иммунитета в РФ нужно привить ещё 35,9 млн человек и повторно вакцинировать 7,6 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что показатели смертности от COVID-19 в России сейчас «очень плохие», и связано это с недостаточным охватом населения прививками. Вирус становится злее, при этом люди, не сделавшие прививку, тяжело болеют и могут умереть. Поэтому, подчеркнул он, все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации, будут хороши.