Москва, 5 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже прибавляет чисто формальные 0,02%, торгуясь на уровне 72,52 рубля. Евро дешевеет на 0,13%, сползая до 84,14 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Klemenchukov Деньги

«Курс российской валюты резко укрепился 4 октября вечером на фоне ралли котировок нефти. Намечавшееся коррекционное снижение было полностью выкуплено и рубль смог даже несколько улучшить позиции к вечеру.

Сегодня с утра наблюдался некоторый откат от достигнутых уровнях, но сейчас, при поддержке возобновивших рост нефтяныных цен рубль снова пытается расти.

Сдерживающим фактором для валют развивающихся рынков выступают новые суровые заявления представителей ФРС, прозвучавшие в понедельник, в которых усилились инфляционные опасения.

С другой стороны, президент США Джо Байден заявил о том, что если в Конгрессе не договорятся о новом повышении потолка госдолга, возможен технический дефолт США по своим обязательствам.

Компромисс, вероятно, будет найден, но доходности по американским долгам растут, что вкупе со вчерашним обвалом американских бирж под впечатлением от технических проблем ряда популярных соцсетей не способствует спросу на доллар.

Рынок ждет данных по рынку занятости в США и статистики по инфляции в России, но без резких движений на рынке нефти, вероятно, котировки рубля также останутся вблизи текущих уровней», — полагает эксперт.

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