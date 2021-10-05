Москва, 5 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Современное пространство для занятий спортом появилось на юго-западе Москвы. Как сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, около Дома аспиранта и стажера (ДАС) МГУ им. М.В.Ломоносова на пересечении улиц Большая Черемушкинская и Шверника организована площадка для воркаута и установлены тренажеры для силовых тренировок. Кроме того, на этой территории обустроена зона отдыха со скамейками и приведено в порядок асфальтобетонное покрытие.

Комплекс городского хозяйства Москвы У общежития МГУ появилось пространство для занятия спортом и зона отдыха

Дополнительно работники комплекса городского хозяйства высадили у ДАС, являющегося одним из крупнейших студенческих общежитий МГУ, более 4 тысяч кустарников и около 70 деревьев, а также разбили цветники.