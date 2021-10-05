Москва, 5 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Наблюдаемый в РФ рост ставок по депозитам позволит вернуть деньги населения в банки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Банк

«Рост ставок по банковским депозитам, безусловно, позволит вернуть деньги населения в российские банки. Пока мы наблюдаем вялый рост рублевых депозитов и сокращение валютных, но ожидаемые перемены вполне отвечают принципу рациональности, — сказал Ордов. — Стабилизация экономики и возможный негатив на фондовых рынках напомнят среднестатистическому жителю РФ, что на период ближайших трех лет альтернативы банковским депозитам по уровню надежности и доходности не найти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что, несмотря на рост ставок по депозитам в российских банках, серьезного оттока средств с фондового рынка не случится.