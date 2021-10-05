Джакарта, 5 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Специальный отряд полиции Индонезии по борьбе с терроризмом считает, что победа движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане вдохновила террористические группы в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

«Эйфория от победы Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может повлиять на существование террористических групп в Индонезии», — говорится в заявлении полиции Индонезии.

С января по август 2021 года по подозрению в терроризме задержано 335 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, было зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом на неделе спорта в Папуа.