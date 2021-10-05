Москва, 5 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Несмотря на рост ставок по депозитам в российских банках, значительного оттока средств с фондового рынка ждать не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

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«Повышение ключевой ставки дало импульс постепенному повышению процентных ставок на рынке. Депозиты становятся более привлекательными, соответственно, можно ожидать некоторой диверсификации сбережений граждан и перенаправления части средств на депозиты из других инструментов, таких как индивидуальные инвестиционные счета и брокерские счета, а также сбережений в иностранных валютах. Но к радикальному изменению ситуации и значительному оттоку средств физических лиц с фондового рынка это не приведет, потому что сейчас внутренние эмитенты показывают достаточно привлекательную доходность», — сказал Твердохлеб.

Кроме того, он подчеркнул, что ждать высокого уровня доходности от депозитов также не стоит.

«Депозитные вклады никогда не рассматривались в качестве инструмента получения доходности коммерческого порядка. Депозиты — форма сохранения сбережений, поэтому ставки по ним очень ненамного отличаются от складывающихся уровней инфляции», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что увеличению средств на банковских вкладах способствует изменение инвестиционных предпочтений граждан России.