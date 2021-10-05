Москва, 5 октября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Государства Латинской Америки и Карибского бассейна остаются факелом надежды для остального мира. Об этом в ходе своего выступления в Москве рассказал брат экс-президента Венесуэлы, посланник действующего главы государства Адан Чавес Фриас.

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«Латинская Америка и страны Карибского бассейна продолжают быть факелом надежды для остального мира. Даже когда правящие классы вновь вернули себе политическую власть в некоторых стратегически важных странах, даже когда империализм свирепо атакует для того, чтобы вернуть себе власть над остальным континентом, латиноамериканские и карибские революционные силы продолжают укрепляться, сражаясь даже в таких сложных обстоятельствах, как сейчас», — сказал Чавес Фриас.

По его словам, можно с полной ответственностью сказать, что «мы продолжаем сопротивляться и побеждать».