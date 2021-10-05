Москва, 5 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Увеличению средств на банковских вкладах способствует и изменение инвестиционных предпочтений граждан России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

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«Если в 2020 году наблюдался массовый переток денежных средств граждан с рынка банковских вкладов на фондовый рынок из-за низких ставок на первом и возможности получить более высокий доход на втором, то в настоящее время ситуация изменилась, — сказал Марков. — Во-первых, ставки по вкладам выросли и стали сопоставимы с инфляцией или даже немного превысили ее. А во-вторых, ряд граждан стали возвращать деньги во вклады с фондового рынка, осознав или убедившись на собственном опыте, что на нем можно не только заработать, но и проиграть денежные средства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России наметилась тенденция увеличения средств на банковских вкладах.