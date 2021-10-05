Лондон, 5 октября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Британский художник по макияжу и прическам Марк Пилчер умер в возрасте 53 лет. Об этом 5 октября пишет издание «Афиша Daily».

Скриншот страницы в Instagram Марк Пилчер

По данным СМИ, причиной смерти Пилчера стал коронавирус. При этом, художник прошёл полную вакцинацию от COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Марк Пилчер был номинирован на «Оскар» за работу над фильмом «Две королевы». А в 2021 году он стал обладателем премии «Эмми» за сериал «Бриджертоны».