Москва, 5 октября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В настоящее время в России наметилась тенденция увеличения средств на банковских вкладах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки начали повышать доходность по вкладам и сберегательным счетам.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Увеличение ставок по банковским вкладам началось еще до начала роста ключевой ставки в марте текущего года, — сказал Марков. — Фактически оно стало происходить с конца 2020 года и было вызвано ростом инфляции. Увеличение ключевой ставки с 4,25% до 4,5%, произошедшее 19 марта, дало толчок банкам по активизации данного процесса».

Как подчеркнул Марков, увеличивать ставки по вкладам стали все банки, даже те, которые прежде опасались делать такие шаги.

«По мере развития данного процесса отток средств с вкладов сначала замедлился, потом остановился, что выразилось в том, что суммы денежных средств, снятых с вкладов и размещенных во вклады в банках, стали совпадать. В настоящее время наметилась тенденция увеличения средств на банковских вкладах. Это связано с тем, что ставки по вкладам во многих банках, максимальный размер которых превышает 7% годовых при выполнении ряда условий, стали сопоставимы с текущим уровнем инфляции (7,26% годовых по состоянию на конец сентября)», — констатировал Марков.

По его словам, дальнейшая динамика данного процесса будет зависеть от соотношения изменения ставок по банковским вкладам и темпов инфляции в стране.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ключевая ставка Банка России может вырасти до 7,5% к концу 2021 года.