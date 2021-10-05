Москва, 5 октября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Темпы развития российских регионов не просто принципиально отличаются друг от друга, но и крайне зависимы от данной конкретной ситуации, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Регионы России

«А именно — насколько востребован в данный момент основной продукт, производимый в данном крае, области или республике. И 2021 год оказался нетипичным на фоне нескольких предыдущих. Нетипичным, кстати, в позитивном плане.

Ибо России традиционно в своих доходах опирается на использование природной ренты. То есть на продажу за рубеж ископаемых, которых у нас много.

И именно от цен на нефть, газ, металлы, уголь, лес, удобрения и так далее зависят и доходы государства в целом, и доходы отдельных регионов.

Соответственно, и темпы роста региональных экономик в значительной степени зависят от того, каким спросом пользуется продукция, доминирующая в том или ином регионе.

И хотя значительная часть налоговых и иных сборов (акцизы и пр.) идет в федеральный бюджет, немалая часть доходов, получаемых юридическими лицами и основная часть налогов на доходы физических лиц (85% — в региональный и 15% — в местный бюджет) достаются именно краям, областям и республикам.

Если учесть, что нефть за год выросла в цене с $36 за баррель до $82 (по состоянию на сегодняшнее утро сорт Brent стоит $88,81 за баррель), цены на газ и уголь вообще бьют все рекорды, на большинство металлов стоимость за год увеличилась тоже примерно вдвое и так далее, то понятно, что в наибольшем выигрыше оказались именно добывающие отрасли.

А наивысшие темпы роста доходов показали регионы, основой экономики которых являются данные направления — добыча и экспорт полезных ископаемых и металлопереработка.

По прогнозам Минэкономики РФ ожидается, что валовый региональный продукт (ВВП) больше всего вырастет в следующих регионах: ЯНАО (10,2%), Якутии (8,3%) и Челябинской области (6,7%).

Что полностью отражает ситуацию с ростом цен на продукцию, доминирующую в доходах перечисленных регионов, — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономики назвало регионы России с наибольшим прогнозируемым ростом экономики.

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