Уфа, 5 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Один терапевт в Башкирии обслуживает в два раза больше пациентов, чем ранее. Об этом 5 октября сообщила заместитель министра здравоохранения региона Ирина Кононова на брифинге.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Осмотр пациента у терапевта

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По ее словам, в некоторых поликлиниках республики фиксируются очередь на прием к терапевту.

«Одним терапевтом на данный момент обслуживается в два раза больше пациентов, чем ранее», — сообщила она.

Отмечается, что сотрудники министерства здравоохранения Башкирии предпринимают все меры для сокращения ожидания врача. Так, в регионе были продлены часы работы поликлиник с 8:00 до 20:00 часов. К работе приступили 159 ординаторов, студенты 5−6 курсов Башкирского государственного медицинского университета и медицинских колледжей.

Сообщается, что поликлиники региона дополнительно обеспечили машинами неотложной помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назвали основные причины дефицита врачей в государственном здравоохранении.